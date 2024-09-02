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Dünya Putin'i kızdıracak tehdit: Rus füzelerini vurma hakkımız var
Dünya

Putin'i kızdıracak tehdit: Rus füzelerini vurma hakkımız var

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:00:00 -
Putin'i kızdıracak tehdit: Rus füzelerini vurma hakkımız var

Polonya, ulusal güvenliği için Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurmanın 'anayasal bir yükümlülük' olduğunu belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rus füzelerinin kendi hava sahalarına girmeden önce durdurulması gerektiğini söyledi.

NATO'nun karşı çıkmasına rağmen hava sahasının korunmasının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Sikorski, "NATO üyeliği kendi hava sahamızı koruma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." dedi.

Sikorski, Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini, Polonya hava sahasına girmeden önce vurmanın meşru müdafaa olacağını savunarak, bunu, ülkenin ulusal güvenliği için "anayasal bir yükümlülük" olarak nitelendirdi.

Polonya, geçen hafta, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği sırada hava sahasına, Ukrayna yönünden "tanımlanamayan ve uçan bir nesne"nin girdiğini bildirmişti.

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