Putin'i çıldırtacak iddia! Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla SİHA satıldı

Bloomberg’e konuşan üst düzey kaynaklara göre Türkiye, Ukrayna’ya daha önce açıklanan sayılardan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA tedarik etti.

Konunun hassasiyeti sebebiyle isminin açıklanmamasını talep eden kaynaklar, Türkiye’nin Ukrayna’ya bilinenden çok daha fazla sayıda Bayraktar satışı gerçekleştirdiğini iddia etti. Kaynaklara göre yeni alımlar ise yolda.

Yetkililere ve Türk hükümetiyle yakın ilişkileri olan bir Türk savunma şirketinde çalışan bir yöneticiye göre Baykar; 2019’dan beri Ukrayna’ya kontrol istasyonları ve füzelerle birlikte düzinelerce insansız hava aracı sattı.

Göreve henüz geçtiğimiz aylarda gelen yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, Azerbaycanlı haber ajansı Report’a özel olarak verdiği bir röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu ve önümüzdeki dönemde 24 adet daha Bayraktar TB2 tedarik etmeyi planladıklarını belirtti.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma iş birliği

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen kaynaklar, en az iki düzine (24 adet) İHA için siparişlerin devreye alındığını aktardı.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliği yalnızca SİHA’lar ile sınırlı da değil. Kaynakların aktardığı bilgilere göre Türkiye, Ukrayna ile birlikte Zenit-2 taşıyıcı roketin ortak üretimi için müzakereler yürütüyor.

Bloomberg’ün yorumuna göre, Türkiye’nin böylesine bir roketi elde etmesi balistik füze geliştirme çalışmalarına da katkı sağlayacak ancak Türk yetkililer Ankara’nın niyetinin bu yönde olmadığını belirtiyorlar.

Zenit-2, Ukrayna tarafından geliştirilen bir fırlatma aracı. İlki 1985 yılında uzaya fırlatılan roket, bugüne kadar 6’sı başarısız olmak üzere 37 kez ateşlendi.

Bir diğer üst düzey Türk yetkiliye göre ise Kiev ile ortaklaşa olarak çalışmak, Türkiye’nin hızla büyüyen silah üreticileri için bir müşteri ve motor teknolojisi tedarikçisi yaratmanın yanı sıra, Moskova’ya karşı Ankara için bir kaldıraç sağlıyor.

Ukrayna’nın Bayraktar TB2 alımı

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Bayraktar TB2 alımı konusundaki nihai hedeflerini 48 adetle sınırlandırmıştı.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar Savunma ise sadece 2 ay içerisinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine yönelik teslimatı tamamlamıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Baykar Savunma’dan sipariş ettiği Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemlerin ilk partisini Temmuz ayında teslim almıştı.

SavunmaSanayiST