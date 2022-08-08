Putin’e o ülkeden dünyayı ayağa kaldıran teklif: 100 bin asker gönderelim Ukrayna ile savaşsınlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da savaşması için 100 bin asker teklifinde bulundu. Öte yandan Pyonyang yönetiminin Ukrayna'nın yeniden inşası için Rusya'ya işçi göndermeyi teklif ettiği de iddialar arasında...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Moskova yönetimine 100 bin asker teklif etti.

"Çatışmaya hazırlar"

Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" dedi.

Kuzey Kore ordusu yaklaşık 1,3 milyon aktif personeliyle dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip. Orduda 600 bin kişi daha yedek asker olarak hizmet ediyor.

"İşçi de teklif ettiler"

Öte yandan, Kuzey Kore'nin savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif ettiği de öne sürüldü. Güney Kore medyasının Rus kaynaklara dayandırdığı habere göre Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığını bildirdi.