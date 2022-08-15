Putin’e çok yakın üst düzey isimden Rusya’yı karıştıracak hamle

Rusya'nın Ukrayna işgali 173. güne girerken, savaşın uzamasının Kremlin'de paniğe yol açtığı yönündeki haberler artıyor.

İngiliz The Mirror gazetesi, üst düzey bir Rus yetkilinin savaşı sona erdirmek üzere gizlice Batı ülkeleriyle temasa geçtiğini yazdı. Batılı diplomatlarla ve istihbarat şefleriyle görüşmeler yapan Rus yetkilinin savaşın sona ermesi için yardım istediği belirtildi.

Üst düzey yetkilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili kararlarının, savaşın gidişatının ve Batı'nın sert yaptırımlarının Rusya'daki üst düzey isimler ve seçkinler arasında büyük endişeye yol açtığını söylediği iddia edildi. Batılı istihbarat kurumları arasında dolaşan bir belgede de "Putin'in yakın çevresinden bir temsilcinin Batı'ya müzakere etmek istediği mesajı gönderdiği" kaydedildi.

Putin'e çok yakın olduğu söylenen bu ismin kim olduğu sorusu da tartışmalara yol açtı.

Putin'e darbe hazırlığı iddiaları gündeme gelmişti

Ukraynalı bir diplomatik kaynak, The Mirror'a yaptığı açıklamada Kremlin'nden üst düzey isimlerin Putin'in izni olmadan Batı istihbaratıyla iletişim kurmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Ukraynalı yetkili, "İkinci Dünya Savaşı sonunda da kendi geleceklerinden endişelenen yetkililer bunu yapmıştı" dedi.

Ukrayna işgalinin Kremlin içinde büyük krize yol açtığı, hatta Putin'e bir darbe hazırlığı yapıldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Putin'in de yakın çevresinin savaşla ilgili planların dışarı sızdırıldığından şüphelenerek Rusya yönetimi içinde bir "cadı avı" başlattığı öne sürülmüştü.

Bugüne kadar aralarında Putin'in Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in de olduğu bazı üst düzey isimler, Ukrayna savaşına karşı çıkarak görevlerinden istifa etmiş ve Rusya'yı terk etmişti.