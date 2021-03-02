Putin'e büyük şok! Merakla beklenen açıklama geldi
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Rus muhalif Aleksey Navalny'e yönelik suikast girişimleri sonrası Moskova'ya yaptırım kararı aldı.
ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif lider Aleksey Navalny vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu. ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD'nin olası yeni yaptırımlarına misilleme yapacak" demişti. Kremlin ise, bu yaptırımların ilişkileri kötü etkileyeceğini ifade etmişti.