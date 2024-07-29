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Dünya Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik
Dünya

Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik

Yeniakit Publisher
2024-07-29 16:49:00 -
Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da seçimi kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tebrik ederek, “Rus topraklarında her zaman memnuniyetle karşılanan bir misafir olduğunuzu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51.2 oyla kazanmıştı. Pek çok lider Maduro’nun kazanmasının ardından “endişeli” olduklarına dair açıklama yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Maduro’ya tebrik mesajı geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in gönderdiği mesajda, “Rusya-Venezuela ilişkileri stratejik bir ortaklık niteliği taşıyor. Devlet başkanlığı görevinizdeki faaliyetlerinizin ilişkilerin her yönde ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Putin’in açıklamasında, “İkili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” denildi. Maduro’ya seslenen Putin’in mesajını “Rus topraklarında her zaman memnuniyetle karşılanan bir misafir olduğunuzu unutmayın” sözleri ile bitirdiği aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Venezuela ile savunma da dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini derinleştirip derinleştirmeyeceğine yönelik soruya, “Venezuela ile hassas alanlar da dahil her alanda ilişkilerimizi genişletiyoruz. Bu tür işbirliği hem Venezuela hem de Rusya halklarının çıkarlarınadır. Venezuela ile ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde geliştireceğiz” yanıtını verdi.

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