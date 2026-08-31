Putin'den "vizesiz seyahat" çıkışı: Hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra vatandaşların karşılıklı seyahatlerini kolaylaştıran vizesiz uygulamanın geleceği de gündeme geldi.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki vizesiz seyahat imkanının kalıcı bir uygulamaya dönüştürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını belirterek "Çin tarafı bunu mümkün ve faydalı görüyorsa vizesiz rejimi kalıcı hale getirmek için birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.