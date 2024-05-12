Putin'den üst düzey atama kararları! Savunma Bakanı Şoygu'ya yeni görev
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi. Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i görevden alarak Sergey Şoygu'yu atadı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.
ŞOYGU'YA YENİ GÖREV
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden aldı. Putin, Patruşev'in yerine Türk kökenli eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu atadı.
Kaynak: AA
Medya
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