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Dünya Putin’den Türkiye ve BRICS açıklaması! 'Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor'
Dünya

Putin’den Türkiye ve BRICS açıklaması! 'Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor'

Yeniakit Publisher
2024-06-11 20:45:00 -
Putin’den Türkiye ve BRICS açıklaması! 'Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor'

Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşen Rusya lideri Putin, Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dostum' diye bahsetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Putin, “Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Putin, “Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor” dedi.

Kaynak: AA

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