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Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye, G7’ye alınmalı"

Rusya’da düzenlenen 5.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:04
Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye, G7’ye alınmalı"

Rusya’da düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin G7’ye dahil edilmesi gerektiğini söyledi.


Rusya’nın Vladivostok şehrinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Putin, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yanı sıra birçok ülkenin temsilcisinin de yer aldığı forumda Türkiye’nin S-400 füze sistemlerini alarak güçlendiğini ifade eden Putin, “Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye’nin de G7’de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye’nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye’nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" şeklinde konuştu.


Putin ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Hindistan’ın da G7 oluşumunda olması gerektiğini söyleyerek, bu ülkeler olmaksızın bu gibi oluşumların etkili olamayacağını ifade etti.



Hürmüz Boğazı için Putin’den yeni tavsiye


Uzak Doğu’da Hindistan, Çin, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Moğolistan, Japonya ve diğer Asya Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Putin, bu ülkelerle ticaret hacimlerinin arttığına işaret etti. Putin ayrıca, Hürmüz Boğazı için çarpıcı bir öneride bulunarak, “Silahlı kuvvetlerimizin donanımı ve askeri ve teknik anlamda gelişmiş olması bizim bu bölgede sorun teşkil etmiyor. Bu bölgede sorumluluk alınarak anlaşma yapılması gerekir. Böylelikle Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin arttırılması gerekir. Bunun için Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sorunları çözmek için uluslararası bir komisyon kurulması gerekir. Biz bunu Çinli ortaklarımızla ve diğer ülkelerdeki muhataplarımızla tartışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:04
  1. doğa

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