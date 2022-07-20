Putin'den tahıl açıklaması: Şart koştu, rakam verdi

Tahıl koridoru gündeminde İstanbul’daki toplantının ardından ikinci toplandı da bu hafta Cuma günü yine İstanbul’da düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da gerçekleşen Erdoğan-Reisi-Putin zirvesinin ardından tahıl konusunda konuştu.

Rus gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılması noktasında şartlarının Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması olduğunu söyledi.

Putin, uluslararası basında da yer bulduğu haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürünü Rus gazetecilere “Erdoğan’ın tahıl konusunda çok şey yaptığını” ifade ederek belirtti.

Rusya’nın konu hakkındaki yaklaşımını anlatan Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak.” dedi.

'Rus tahılının potansiyeli 50 milyon ton'

ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak.” şeklinde konuştu.