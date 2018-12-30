Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" dedi

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a yeni yıl mektubu yazarak, ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu da belirtti.