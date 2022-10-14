Putin'den şok "Türkiye" çıkışı! Şimdi tüm gözler Erdoğan'da

Rusya lideri Putin'in, enerji krizi yaşayan Avrupa'nın gündemine bomba gibi düşen "Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz" şeklindeki sözlerini değerlendiren Mehmet Barlas, "Türkiye'nin girişimleriyle açılan tahıl koridoruyla kıtlık tehlikesinin ucundan dönen Avrupa ülkeleri, tarihi bir enerji krizinden yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamleleri ile kurtulabilir" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Kazakistan'ın Astana kentindeki zirvede biraraya geldi. İki lider, Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, çıkmaza giren Suriye sorunu ve Avrupa'nın krizleri gibi konuları masaya yatırdı.

Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" derken Sinop nükleer santralinin de Ruslarla yapılacağının işaretini verdi.

Erdoğan ayrıca, "Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız" dedi. Bütün bu gelişmeler ve açıklamalar Erdoğan ile Putin'in tam manasıyla bir uzlaşma içerisinde olduğunun işareti.

En önemli açıklama ise enerji konusunda oldu. Putin'in dün enerji krizi yaşayan Avrupa'nın gündemine bomba gibi düşen "Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz" şeklindeki sözleri görüşmede konuşuldu.

1.5 saat süren görüşmenin öncesinde Putin şu açıklamayı yaptı: "Gelecek sene mayıs ayında ilk yakıtı getirmeyi hedefliyoruz böylece yeni bir aşamaya girmiş olacağız. Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Bu gaz boru hattını daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz."

Putin'in bu açıklamalarının ardından gözler Erdoğan'a çevrildi. Astana dönüşü uçakta mutlaka bu konuda bir değerlendirme yapacaktır. Ancak şunu tekrar etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin girişimleriyle açılan tahıl koridoruyla kıtlık tehlikesinin ucundan dönen Avrupa ülkeleri, tarihi bir enerji krizinden yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamleleri ile kurtulabilir.

Enerji konusundaki son gelişmeler Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu süreç mutlaka ABD ve AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan ile Türkiye ilişkilerini de etkileyecektir. Süreci merakla takip etmeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride vatandaşın bireysel taleplerine önemli çözümler getirirken, dış politikada başdöndürücü bir diplomasi trafiği yürütüyor. Peki ana muhalefet lideri ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı aday adayı Kılıçdaroğlu ne yapıyor dersiniz?"