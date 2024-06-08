Putin'den skandal açıklamalar! "Türkiye" detayı olay oldu

Melih Altınok, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Gazze konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Putin’in İsrail’in soykırımına karşı aldığı tavrı eleştiren Altınok, Rus liderin Türkiye ile olan ilişkilerinde dikkat çekici açıklamalar yaptığını da belirtti. Erdoğan’ın denge politikası ve Rusya ile ilişkilerinin önemini vurgulayan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 ülkeden gazeteciyle masa başında bir araya geldi.

Putin, Anadolu Ajansı'ndan Yusuf Özhan'ın "Gazze'de ne yapacaksınız?" sorusunu özetle şöyle cevapladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çok acil ve uzun süredir devam eden sorunu çözmek için etkin çabalar sarf ettiğini biliyoruz... Kendi açımızdan, İsrail'le uzun süredir devam eden ilişkilerimizi de göz önünde bulundurarak, Rusya'nın bu durumu çözmek için yapabileceği her şeyi yapmaya hazırız."

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Evet, tüm Batı Bloku'nu askeri, siyasi, ekonomik, kültürel olarak topyekûn karşısına alan Putin, İsrail'in soykırımı karşısında aldığı tavırla Avrupalı bir parlamenterin "hoşgörüsünü" aratmıyor.

Elbette Filistin meselesinde içinden junior Bush çıkan Trump kadar ileri gitmiyor. Ama Putin'in bugüne kadar çizdiği paradigmayı düşününce bu naifliğe şaşırmamak mümkün mü?

Öyle ya, Ukrayna batı cephesiyse, daha dün ABD'nin 25 tane F-35 göndermeye onay verdiği İsrail'in Gazze'de açtığı savaş ne?

Bu vicdanla falan ilgili bir soru değil elbette. Putin'in stratejisini merak ediyorum.

Eğer İsrail, Gazze'de "başarırsa" bunun ABD'nin bölgedeki hegemonyasını Rusya ve Çin aleyhine güçlendireceğini düşünmüyor mu?

Başkan diplomasi yapıyorsa da Türkiye'nin Ukrayna krizinde izlediği ve Rusya'ya soluk aldıran denge politikasının altını neden şu sözlerle çizme ihtiyacı duyuyor:

"Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna, Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin."

Erdoğan, dışarıya ve içeride Rusya ile ilişkileri gözden geçirme, Akkuyu'yu durdurma gibi vaatlerde bulunan muhalefet ittifakına rağmen Batı'nın kayığına binmedi. Üstelik ustalıkla uyguladığı 3. yol, denge politikası Batı'da da kabul gördü. Hâlâ da pozisyonunu koruyor.

Eğer dikkat çekmek istediğiniz yeni doğan bir durumsa ve iletişimde sorun yaşıyorsanız da gelin artık, muhatabınıza son durumu bizzat anlatın.

Ertele ertele nereye kadar, altı üstü iki saatlik yol Sayın Başkan."