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Dünya Putin'den Rus askerlerini sevindiren karar!
Dünya

Putin'den Rus askerlerini sevindiren karar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlere 15 bin ruble (Bin 705 TL) tutarında bir kerelik nakit ödeme yapılmasına yönelik bir kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 00:01:00 -
Putin'den Rus askerlerini sevindiren karar!

Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Putin askerlere tek seferlik olmak üzere 15 bin ruble verilmesine yönelik bir kararnameye imzasını attı. Ödeme bugünden itibaren asker olan kişilere eylül ayında yapılacak.

Sözleşmeli askerler, askeri mesleki eğitim kuruluşların ve askerlik görevi için sözleşme imzalamamış olan askeri üniversite öğrencileri bu ödemeyi alabilecek. Kararname dün imzalandı ve imzalandığı gün yürürlüğe girdi.

Putin’in bir başka talimatına göre, savcılık, Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, ceza sisteminde, Federal İtfaiye Hizmetleri’nde, gümrük makamlarında, Rusya Ulusal Muhafızları birliklerinde görev yapanlara da tek seferlik 15 bin ruble ödeme yapılacak.

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