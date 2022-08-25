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Dünya Putin'den petrol ve doğal gaz çıkışı
Dünya

Putin'den petrol ve doğal gaz çıkışı

Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı hale geldiğini belirterek, “Bize karşı kötü niyetlilerin ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 14:35:00 -
Putin'den petrol ve doğal gaz çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın enerji ihracatındaki gelirlerinin artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, “Bize karşı kötü niyetli ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle de iyi olan, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimizin de artıyor olmasıdır.” diye konuştu.

Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı bir hale geldiğini kaydederek, “Bence bütün bunlar ekonomik göstergelerin en azından şimdilik istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Riskleri anlıyoruz, orta vadede bu risklerin yaşanabileceğini görüyoruz, onlar hala ortadan kalkmadı, tüm bunlar çok net.” ifadelerini kullandı.

Yegorov da Rusya’nın federal bütçesindeki vergi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 16,9 trilyon rubleye (yaklaşık 284 milyar dolar) çıktığını söyledi.

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