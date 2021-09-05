Putin'den örnek yasak: Aşı olmayanı işten atan şirketlere sert uyarı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı dayatması yapan ve çalışanlarını aşıya zorlayan şirketleri uyardı.
yeniakit.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den örnek bir davranış geldi.
Küresel baskıya boyun eğmeyen Rus lider Putin, aşıya zorlayan şirketleri uyardı. Rus lider, aşıya zorlayan ve aşı olmayanları işten atmakla tehdit eden şirketlere işten çıkarmayı yasakladı.
Sert uyarılarda bulunan Putin, yaptığı açıklamada, "Biz özgür ve egemen bir ülkeyiz. Hiç kimse aşıya zorlanmamalı. İnsanlara işten çıkarma baskıları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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