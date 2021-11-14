  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Putin'den olay itiraf: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız
Gündem

Putin'den olay itiraf: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Türk SİHA'larını kullanmasından rahatsız olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:03:00 -
Putin'den olay itiraf: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanmasının Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia etti.

Minsk Anlaşması'nın cephede SİHA kullanımını büyük ölçüde kısıtladığını ancak Ukrayna'nın anlaşmayı hiçe saydığını söyleyen Putin, "Fakat kimse buna tepki göstermiyor" diyerek isyan etti.

Putin sözlerinin devamında "Ukraynalı yetkililer Türk SİHA'larını kullandıklarını teyit ediyorlar ve kullanmaya devam edeceklerini belirtiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ottoman

ağlama putin benide aglatacaksın :D
  • Yanıtla

fetösavar

Putin abi iyisin hoşsun da yani reis de seni bilir... tabii ki politika körü körüne tabi olmak değildir... işimize gelen taraflar fazla seninle olmanın... o yüzden sen zorluyorsun, reis zorluyor, abd, israil bi taraftan. işler yürüyor... türkiye yüz senelik zincirinden kopuyor... uçmaya başlıyor... hem de kelimenin tam anlamıyla.. düşünebiliyor musunuz daha bir uçağımız yoktu.. araba sanki gizli bir hazine... yolcu uçağı falan hayal edilemez. biz kimiz ki???
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiyenin gayretiyle yangın söndürüldü.
2022 KPSS lisans ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru tarihi
Eğitim

2022 KPSS lisans ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru tarihi

KPSS 2022 ne zaman? 2022 yılında KPSS lisans sınavına girmek isteyenler başvuruların ne zaman alınacağını, sınavın ne zaman yapılacağını ara..
Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama
Gündem

Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ortaklarından HDP yine şaşırtmadı... Parti Meclisi’ni toplayan HDP, PKK’nın Suriye yapılanmasını kura..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay