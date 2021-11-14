Putin'den olay itiraf: Türk SİHA'larının kullanılmasından rahatsızız
Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Türk SİHA'larını kullanmasından rahatsız olduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanmasının Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia etti.
Minsk Anlaşması'nın cephede SİHA kullanımını büyük ölçüde kısıtladığını ancak Ukrayna'nın anlaşmayı hiçe saydığını söyleyen Putin, "Fakat kimse buna tepki göstermiyor" diyerek isyan etti.
Putin sözlerinin devamında "Ukraynalı yetkililer Türk SİHA'larını kullandıklarını teyit ediyorlar ve kullanmaya devam edeceklerini belirtiyorlar" ifadelerini kullandı.