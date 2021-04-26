Putin'den kritik çağrı

Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yedek niteliği taşıyan tüm Rus gençlerini askere çağırdı. Ukrayna ile arasındaki gerginliğin her geçen gün daha da yükseldiği Rusya'da, askerliğe uygun Rus vatandaşları askeri eğitim görmek için çağrıldı. Kremlin resmi sitesinden yayınlanan duyuruda “2021 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nde ve Federal Güvenlik Hizmeti’nde askeri eğitim görmek için yedek niteliği taşıyan tüm askerliğe uygun Rus vatandaşlarının çağrılması” ifadeleri kullanılırken, Putin’in imzaladığı talimat, 26 Nisan Pazartesi itibariyle yürürlüğe giriyor. Rusya’da bu yıl 1 Nisan’da başlayan ve 15 Temmuz’a kadar devam edecek olan celp dönemi sonunda Rus silahlı kuvvetlerine 135 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Ukrayna'da ise vatandaşlara benzer bir çağrı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, özel dönemlerde seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onaylanmış, seferberlik ilan edilmeden savaş tecrübesi olan askerlerin hizmete alınabileceği belirtildi.