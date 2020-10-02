Putin'den koronavirüse yakalanan Trump'a destek mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a gönderdiği telgrafla geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını iletti.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Son olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Putin'den destek
Trump'a telgrafla geçmiş olsun mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, destek mesajlarını iletti.
Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin’den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre; Rus lider Putin, telgrafta ABD Başkanı Trump'a ve onunla birlikte koronavirüse yakalandığı ifade edilen eşi Melania Trump’a en kısa zamanda iyileşmeleri yönündeki dileklerini ve gönülden desteklerini iletti.
Vladimir Putin, mesajını şu ifadelerle noktaladı:
“Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli haliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim”