  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den koronavirüse yakalanan Trump'a destek mesajı
Dünya

Putin'den koronavirüse yakalanan Trump'a destek mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a gönderdiği telgrafla geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını iletti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:40:00 -
Putin'den koronavirüse yakalanan Trump'a destek mesajı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Putin'den destek

Trump'a telgrafla geçmiş olsun mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, destek mesajlarını iletti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin’den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Rus lider Putin, telgrafta ABD Başkanı Trump'a ve onunla birlikte koronavirüse yakalandığı ifade edilen eşi Melania Trump’a en kısa zamanda iyileşmeleri yönündeki dileklerini ve gönülden desteklerini iletti.

Vladimir Putin, mesajını şu ifadelerle noktaladı:

“Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli haliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı
Dünya

Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı

Ermenistan'ın haksız saldırılarına karşılık veren Azerbaycan'ı desteklemek için İran'ın Tebriz kentinde gösteri düzenleyen Türklere İran pol..
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YP..
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklem..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay