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Dünya

Putin'den kızdıran 'dünya savaşı' açıklaması! Tepkilere neden oldu

Doğu Avrupa ülkesi Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de "National Interest" dergisinde yayımlanan makalesinde 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla ilgili yorumuna tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 01:45:00 -
Putin'den kızdıran 'dünya savaşı' açıklaması! Tepkilere neden oldu

Güvenlik Kurumları Koordinatörlüğü Sözcüsü Stanislaw Zaryn, Putin'in, Almanya'nın Polonya'yı işgalinden Avrupa ülkeleri ve Polonya'yı sorumlu tutan tezlerinin Rusya'nın Batı'ya karşı yürüttüğü "enformasyon savaşının" parçası olduğunu savundu.

Putin'i, tarihi kendi şahsi çıkarlarına göre yeniden kurgulamakla suçlayan Zaryn, "Putin'in iddiaları Batı'yı istikrarsızlaştırmaya, NATO üyelerini birbirine düşürerek İttifak'ın güvenilirliğini ve itibarını zedelemeye, Rusya'yı küresel barışın savunucusu ve dünya düzenini ilgilendiren kararlarda masada olması gereken bir güç olarak göstermeye çalışan kapsamlı dezenformasyon çabasının uzantısıdır." ifadelerini kullandı.

Putin'den Polonya'yı kızdıran açıklama

Putin, "2. Dünya Savaşı'nın 75. Yıl Dönümünde Çıkarılacak Gerçek Dersler" başlıklı makalede, Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal etmesinin, Avrupa ülkelerinin ve Polonya'nın Sovyet Rusya ile güvenlik paktı yapmaktan kaçınması nedeniyle mümkün olduğunu savunuyor.

Oysa Sovyet Rusya, 1 Eylül 1939'daki işgalden önce Almanya ile, "Molotov-Ribbentrop Paktı" adıyla bilinen Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı imzalamıştı. Söz konusu paktın Polonya ve Baltık ülkelerinin paylaşılmasını öngören gizli bir protokol içerdiği iddia edilmişti. Nazi Almanyası anlaşmadan bir yıl sonra Sovyet Rusya'yı işgal ederek paktı bozmuş, Sovyet Rusya da ABD, İngiltere ve Fransa'nın olduğu Müttefik Devletler safına geçmişti.

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