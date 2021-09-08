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Putin'den Kırım açıklaması
Dünya Putin'den Kırım açıklaması
Dünya

Putin'den Kırım açıklaması

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 18:58:00 -
Putin'den Kırım açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Michel, görüşmede Kırım konusunu ele aldı.

Rusya lideri Putin, Kırım'ın Rusya topraklarına dönüşü konusunun Mart 2014'te nihai olarak kapandığını öne sürdü.

Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin 25 Ağustos'ta Kiev'de Kırım'ın geri alınması amacıyla gerçekleştirdiği Kırım Platformu'nu da provokasyon olarak tanımladı.

Neriman Celal gözaltına alınmıştı

Rus silahlı güçleri, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da düzenledikleri operasyonda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına almıştı.

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