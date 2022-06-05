Putin'den güldüren 'İHA' açıklaması! "Kimse alınmasın ama..."

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, ABD'nin Kiev'e HIMARS tipi uzun menzilli çok namlulu roketatar sistemleri gönderme kararı hakkında "Burada yeni bir şey yok. Birincisi, bunlar çok namlulu roketatar sistemleri ve Ukrayna ordusunda Grad, Smerç, Uragan gibi Sovyet ve Rus yapımı muadili sistemler mevcut. İkincisi, menzil sistemin kendisine değil, kullanılan füzelere bağlı. ABD'nin hangi füzeleri tedarik edeceğine bağlı. Bugün duyduğumuz ve anladığımız kadarıyla, bunlar füzenin türüne bağlı olarak 45-70 km menzile sahip füzeler olacak. Bahsettiğim Grad, Smerç, Uragan'ın menzili de 40-70 km. Yeni bir şey yok" dedi.

ABD ve bazı ülkelerin yapacağı sevkiyatın Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların yerini doldurma amacı taşıdığını düşündüklerini söyleyen Putin, "Burada yeni bir şey yok ve fiiliyatta bu durum, hiçbir şeyi değiştirmeyecek" diye vurguladı.

"Kimse alınmasın ama hava savunma sistemlerimiz, İHA'ları çerez gibi tüketiyor"

Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı diğer silah sevkiyatlarına da değinen Putin, İHA'larla ilgili sözleriyle kendine güldürdü. Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar arasında insansız hava araçları (İHA) da var. Bilindiği üzere, bunların birkaç türü var. Birinci, insansız saldırı sistemleri. Bunlar, en başından beri kullanılıyor. Ancak bunlar, sadece hava savunma sistemlerinin bulunmadığı yerlerde etkili oluyor. Rusya'nın hava savunma sistemleri var. 'Buk', 'Tor', 'Pantsir' sistemleri, yüksek verimlilikte çalışıyor. Kimse alınmasın ama bizim hava savunma sistemlerimiz, İHA'ları çerez gibi tüketiyor. Onlarcası imha edildi."

'İHA'ları Ukrayna'ya neden verdiklerini pek anlamıyorum'

Bir diğer İHA türünün saha keşif İHA'ları olduğunu, harekatın en başından beri bunların havada uçtuğunu ve tedarik edildiğini, hepsinin de yabancı menşeli olduğunu kaydeden Putin, "Üçüncü tür ise stratejik keşif İHA'ları. 8, 10, 11 km irtifada uçuyorlar. Harekattan önce her zaman kullanılıyordu, Karadeniz üzerinde, Ukrayna toprakları üzerinde uçuyordu. Bunları Ukrayna'ya neden verdiklerini pek anlamıyorum. Sadece bize onları düşürüp nasıl yapılandırıldıklarına bakma imkanı veriyor, ben başka bir anlam göremiyorum" ifadelerini kullandı.