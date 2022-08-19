Putin'den flaş 'felaket' uyarısı

Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporijya’nın çatışmaların ortasında kalmasının ardından tabiri caizse nükleer alarm yaşanıyor.

Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde santralin bombalanmasının "büyük çaplı bir felaket" riski oluşturduğu konusunda ikazda bulundu.

Putin , görüşmede, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali ziyaretleri sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede Putin ve Macron, tesise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir ekip gönderilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Rusya reddetti!

Bölgedeki olası bir kazanın nükleer felakete yol açabileceği uyarıları sürerken Moskova cephesinden Zaporijya ile ilgili ilk açıklama az önce geldi. Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki bölgenin tamamen silahsızlandırılması yönündeki talepleri reddetti. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Ivan Nechayev'den geldi.

Kritik simülasyon

Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya’da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.

Modelleme sonucunda radyasyonun ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlediği ancak radyoaktif partiküllerin ana yönünün ülkenin doğusu yani Donbas bölgesi olduğu belirtildi.

Donbas bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında “Simüle edilen sürenin sonunda, radyonüklid naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yüzey havasındaki radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir” denildi. Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumlar ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparak santralin 18 Temmuz’dan itibaren Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını ileri sürdü. Bakanlık inceleme yaptığını ve buna göre saldırıların Marganets ve Nikopol yönlerinden başlatıldığını ifade etti. Bakanlık ayrıca Rus bilim insanlarınca hazırlanan başka bir senaryonun haritasını hazırladı.