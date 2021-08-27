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Putin'den flaş Afganistan açıklaması
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Dünya Putin'den flaş Afganistan açıklaması
Dünya

Putin'den flaş Afganistan açıklaması

Rusya Lideri Vladimir Putin, Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarını sürdüreceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:05:00 -
Putin'den flaş Afganistan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki durum konusunda yabancı ülkelerin liderleri ile temaslarını sürdürmeyi planladığını belirtti.

Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, "Afganistan’daki olaylarla ilgili durumu sizlerle ele almaya devam edeceğiz. Partnerlerimiz ile görüşmelerimi sürdürüp bu temaslar konusunda bilgi paylaşımına devam edeceğim" dedi.

Putin, Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği görüşmede sırasında, Afganistan’daki durumu diplomatik, askeri ve insani açılardan ele alacaklarını da söyledi. Görüşmenin sonraki kısımları kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

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