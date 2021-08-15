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Dünya Putin'den "felaket" açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş boyutta
Dünya

Putin'den "felaket" açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş boyutta

İklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Rusya Lideri Vladimir Putin, "Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 12:15:00 -
Putin'den "felaket" açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş boyutta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüzbinlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir" diye konuştu.

"Bir ayda yağması beklenen yağmur birkaç saatte yağabiliyor"

Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin, şunları belirtti:

"Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta. Güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar arttı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor."

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

 

 

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