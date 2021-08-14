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Dünya Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı: Kayıpların acısı bizi birleştiriyor
Dünya

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı: Kayıpların acısı bizi birleştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı göndererek, "Ruslar da Türkler gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Kayıpların acısı bizi birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:25:00 - 2021-08-14 23:34:20
Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı: Kayıpların acısı bizi birleştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş'ta BE-200 yangın söndürme uçağının düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili taziye mesajı gönderdiği belirtildi.

Rusya lideri Putin’in mesajında, "Ruslar da Türkler gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Kayıpların acısı bizi birleştiriyor. Sizden taziyelerimi yaşamını yitirenlerin ailelerine iletmenizi rica ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Uçakta hayatını kaybeden Rus mürettebatın aileleri için de taziye mesajı yayınlandı. Putin taziye mesajında, "Be-200 uçağının mürettebatı, Türk uzmanlarla birlikte en önemli insani misyona katılarak, insanların hayatlarını savundular, Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük çaplı yangınlara karşı savaştılar. En zor koşullarda hareket ettiler ve görevlerini yerine getirdiler. Bu cesur insanların hatırasının hem Rusya'da hem de Türkiye'de sonsuza dek korunacağına eminim" dedi.

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