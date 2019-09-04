Putin'den doları bitirecek öneri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ticari ilişkileri daha ileriye taşımanın yolunun, dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasından geçtiğini ifade etti.04 Eylül 2019 Çarşamba 18:20
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF), Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Putin yaptığı açıklamada, geçen yıl yüzde 17 oranında büyüyen ve 11 milyar dolara ulaşan Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin daha fazla büyüme potansiyeli taşıdığını söyledi.
Karşılıklı ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın öneminden bahseden Putin, ''Anlaşmalarımızda ulusal para birimlerinin kullanılması Hintli ortaklarımızla yaptığımız işin önemli bir parçası'' dedi.
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