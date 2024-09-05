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Dünya Putin'den Batı'ya 'enerji' tehdidi: Putin’den Avrupa’ya tehdit! Fiyatlar uçar... Mümkün olduğunu belirtti
Dünya

Putin'den Batı'ya 'enerji' tehdidi: Putin’den Avrupa’ya tehdit! Fiyatlar uçar... Mümkün olduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2024-09-05 19:41:00 - 2024-09-05 19:53:26
Putin'den Batı'ya 'enerji' tehdidi: Putin’den Avrupa’ya tehdit! Fiyatlar uçar... Mümkün olduğunu belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Dünya ekonomisi Rus enerji kaynakları olmamasına dayanamaz. dedi. Putin, Enerji hakkında bu imkansız ama başardıklarını düşünelim fiyatlar sadece gökyüzüne fırlar ancak yine de satın almak zorunda kalırlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, güncel konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Telegram CEO'suna gözaltı

Putin, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasını "anlaşılmaz" bulduğunu belirtti. Telegram'ın bazı zararlı yapılar tarafından kullanıldığını ifade eden Putin, "Bu tür tüm platformlar suçludur." dedi. Durov ile yıllar önce bir iş toplantısında görüştüğünü ve Rusya'nın kendisine yönelik herhangi bir şikayetinin bulunmadığını da ekledi.

Türk Akımı mesajı

Putin, Ukrayna ile yıl sonunda sona erecek olan doğal gaz transit sözleşmesine de değinerek, sözleşmenin uzatılmaması durumunda Avrupa'ya gaz sevkiyatının düşeceğini, ancak bunun Ukrayna'nın kararı olduğunu söyledi. Ayrıca, Rusya'nın TürkAkımı ve Mavi Akım gibi alternatif güzergahlar üzerinden gaz sevkiyatına devam edebileceğini vurguladı.

"Almanya Türkiye'den alabilir"

Almanya'nın Ukrayna ve Türkiye üzerinden gaz alabileceğini belirten Putin, Kuzey Akım hattı üzerinden gaz alımının artık mümkün olmadığını ifade ederek, bu durumu "saçmalık" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Rusya'nın dünya genelindeki enerji tedarikini artırmaya devam edeceğini söyledi.

Çin'e gaz sevkiyatı

Putin, Çin'e Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden yılda 38 milyar metreküp gaz sevk etmeyi planladıklarını ve yeni güzergahlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Rus enerji kaynaklarının yokluğunda küresel ekonominin dayanamayacağını savunarak, böyle bir durumda enerji fiyatlarının hızla artacağını söyledi.

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