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Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkan Erdoğan'a tebrik telgrafı yolladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhuriyet'in 95. yılı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kutlama telgrafı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin Türk mevkidaşı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gönderdiği telgrafta, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının henüz ilk yıllarında ülkelerimiz arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizin temeli atılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Moskova ile Ankara şu andaysa tüm alanlarda yapıcı işbirliklerini başarılı bir biçimde geliştiriyor" diye devam eden Rus lider, "Hem iki ülkenin halkları hem de tüm Avrasya'nın çıkarına olacak şekilde güncel bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde etkili bir biçimde işbirliği yapıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
  1. Ankara
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