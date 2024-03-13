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Gündem Putin'den Avrupa’ya hodri meydan! Sınıra askeri yığınak yapacağız
Gündem

Putin'den Avrupa’ya hodri meydan! Sınıra askeri yığınak yapacağız

Yeniakit Publisher
2024-03-13 08:42:00 -
Putin'den Avrupa’ya hodri meydan! Sınıra askeri yığınak yapacağız

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin anlamsız olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülkeye de gözdağı verdi. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıklayan Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

NÜKLEER SİLAH KULLANILIRIZ

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

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