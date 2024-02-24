Putin’den akıl almaz tehdit! ‘Cenazeyi hapishaneye gömeriz’

Rusya’da Putin’in en büyük muhalifi Aleksey Navalnıy’ın cezaevindeki şüpheli ölümü sonrası cenaze hala ailesine verilmedi. Cenazeyi talep eden anneye Putin yönetimi “Gizli defin olmazsa Navalnıy’ı cezaevine gömeriz” dedi.

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki hapishanesinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalnyi’nin ailesinin halka kapalı bir cenaze töreni yapılmasını kabul etmemesi halinde muhalif lideri kutup dairesindeki hapishaneye gömmekle tehdit edildiği bildirildi.

Zehirlendikten sonra tedavi için gittiği Almanya’dan dönüşünde 2021’de tutuklanıp 19 yıl hapis verilen ve üç yıldan uzun bir süre parmaklıklar ardında kalan 47 yaşındaki politikacı, geçen hafta şüpheli bir şekilde cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ailenin tüm taleplerine rağmen Putin yönetimi cenazeyi aileye teslim etmedi.

Rusya’nın önde gelen kanaat önderleri, sanatçıları ve aktivistleri cenazenin kuzey Sibirya’daki hapishane kolonisine giden annesine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Navalnıy’ın sözcüsü Kira Yarmiş, sosyal medya hesabından “Bir saat önce bir müfettiş Aleksey’in annesini aradı ve ona ültimatom verdi. Kamuya açık bir veda olmadan gizli bir cenaze törenini kabul etmek için üç saati var, yoksa Aleksey koloniye gömülecek” açıklamasını yaptı.

Navalnıy’ın annesi Lyudmila Navalnaya’nın pazarlığı reddettiğini belirten Yarmiş, “Çünkü müfettişlerin oğlunun nasıl ve nereye gömüleceğine karar verme yetkileri yok” dedi.

Kremlin’in muhalif liderden ölümünden sonra bile “korktuğunu” söyleyen Navalni’nin ekibi, yetkililerin destek gösterisine dönüşeceği için halka açık bir cenaze töreni istemediğine inanıyor.

Navalni’nin ekibi daha önce Putin’i, Navalnıy’ın cesedinin bağımsız adli tıp analizine izin vermeyerek zehirlenmenin izlerini silmeye çalışan bir “katil” olarak adlandırmıştı.

‘Putin korkuyor’

Navalni’nin annesi Lyudmila, günlerce erişime izin verilmemesinin ardından perşembe günü yaptığı açıklamada, nihayet ölen oğlunun cesedini görmesine izin verildiğini söylemişti. Ancak yetkililerin velayetini vermeye istekli olmadığını ve onu gizlice gömmek istediğini ifade etmişti.

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