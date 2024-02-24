  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

CHP’nin Kandil’in baronlarıyla ihanet ittifakı tamamlandı! Tam yol ihanet

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan tepki: Gazze’de sağlık sistemi planlı şekilde yok edildi!

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

Olaylara bakın olaylara! Berat gecemiz beraatımız olsun

32 günde 339 görüşme sonrası Sapık Adnan Oktar için dikkat çeken karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan müttefikimiz ve dostumuz

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Akit TV'de

Biden AYM’ye gider mi? Trump Laikliği çiğnedi "Kimse Trump yönetimi altında İsa'nın haçına dokunamayacak

CHP'de iç savaş! 'Avuçlarını yalarlar' diyen Özgür Özel'e yanıt: 'Elimizi çıtlatsak...'
Dünya Putin’den akıl almaz tehdit! ‘Cenazeyi hapishaneye gömeriz’
Dünya

Putin’den akıl almaz tehdit! ‘Cenazeyi hapishaneye gömeriz’

Yeniakit Publisher
2024-02-24 14:48:00 -
Putin’den akıl almaz tehdit! ‘Cenazeyi hapishaneye gömeriz’

Rusya’da Putin’in en büyük muhalifi Aleksey Navalnıy’ın cezaevindeki şüpheli ölümü sonrası cenaze hala ailesine verilmedi. Cenazeyi talep eden anneye Putin yönetimi “Gizli defin olmazsa Navalnıy’ı cezaevine gömeriz” dedi.

Rusya’da Putin’in en büyük muhalifi Aleksey Navalnıy’ın cezaevindeki şüpheli ölümü sonrası cenaze hala ailesine verilmedi. Cenazeyi talep eden anneye Putin yönetimi “Gizli defin olmazsa Navalnıy’ı cezaevine gömeriz” dedi.

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki hapishanesinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalnyi’nin ailesinin halka kapalı bir cenaze töreni yapılmasını kabul etmemesi halinde muhalif lideri kutup dairesindeki hapishaneye gömmekle tehdit edildiği bildirildi.

Zehirlendikten sonra tedavi için gittiği Almanya’dan dönüşünde 2021’de tutuklanıp 19 yıl hapis verilen ve üç yıldan uzun bir süre parmaklıklar ardında kalan 47 yaşındaki politikacı, geçen hafta şüpheli bir şekilde cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ailenin tüm taleplerine rağmen Putin yönetimi cenazeyi aileye teslim etmedi.
Rusya’nın önde gelen kanaat önderleri, sanatçıları ve aktivistleri cenazenin kuzey Sibirya’daki hapishane kolonisine giden annesine teslim edilmesi çağrısında bulundu.
Navalnıy’ın sözcüsü Kira Yarmiş, sosyal medya hesabından “Bir saat önce bir müfettiş Aleksey’in annesini aradı ve ona ültimatom verdi. Kamuya açık bir veda olmadan gizli bir cenaze törenini kabul etmek için üç saati var, yoksa Aleksey koloniye gömülecek” açıklamasını yaptı.
Navalnıy’ın annesi Lyudmila Navalnaya’nın pazarlığı reddettiğini belirten Yarmiş, “Çünkü müfettişlerin oğlunun nasıl ve nereye gömüleceğine karar verme yetkileri yok” dedi.
Kremlin’in muhalif liderden ölümünden sonra bile “korktuğunu” söyleyen Navalni’nin ekibi, yetkililerin destek gösterisine dönüşeceği için halka açık bir cenaze töreni istemediğine inanıyor.

Navalni’nin ekibi daha önce Putin’i, Navalnıy’ın cesedinin bağımsız adli tıp analizine izin vermeyerek zehirlenmenin izlerini silmeye çalışan bir “katil” olarak adlandırmıştı.

‘Putin korkuyor’

Navalni’nin annesi Lyudmila, günlerce erişime izin verilmemesinin ardından perşembe günü yaptığı açıklamada, nihayet ölen oğlunun cesedini görmesine izin verildiğini söylemişti. Ancak yetkililerin velayetini vermeye istekli olmadığını ve onu gizlice gömmek istediğini ifade etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Dünya

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

ABD'nin paketinde Rusya'ya yaptırım: Her şey bir anda kesilecek! Putin bedel ödeyecek! Gündeme damga vurdu
ABD'nin paketinde Rusya'ya yaptırım: Her şey bir anda kesilecek! Putin bedel ödeyecek! Gündeme damga vurdu

Dünya

ABD'nin paketinde Rusya'ya yaptırım: Her şey bir anda kesilecek! Putin bedel ödeyecek! Gündeme damga vurdu

BMGK'de Rusya'ya Ukrayna çağrısı! 'Putin yalanlarla tarih yazıyor'
BMGK'de Rusya'ya Ukrayna çağrısı! 'Putin yalanlarla tarih yazıyor'

Dünya

BMGK'de Rusya'ya Ukrayna çağrısı! 'Putin yalanlarla tarih yazıyor'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23