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Aktüel Putin ve Macron telefonda Belarus’u görüştü
Aktüel

Putin ve Macron telefonda Belarus’u görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:20:57 -
Putin ve Macron telefonda Belarus’u görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Belarus’taki durumu görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin'in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Belarus’taki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede, Putin'in Belarus'un iç işlerine yönelik dışardan her türlü müdahale girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtilirken, tarafların ülkede ortaya çıkan sorunların kısa süre içerisinde çözülmesini destekledikleri kaydedildi.

İki liderin görüşmede Libya krizinin çözümüne dair konuları da ele aldıkları aktarıldı.

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