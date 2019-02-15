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Putin ve Lukaşenko Soçi’de karşı karşıya

Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen üçlü Soçi zirvesi sonrası Soçi’de kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatil için kentte bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile hokey maçında karşı karşıya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 23:27
Putin ve Lukaşenko Soçi’de karşı karşıya

Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen üçlü Soçi zirvesi sonrası Soçi’de kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatil için kentte bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile hokey maçında karşı karşıya geldi.


Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımı ile gerçekleşen Suriye konulu üçlü Soçi zirvesi sonrası Soçi’de kalan Putin, tatil için kentte bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile hokey maçında karşı karşıya geldi. Akşam saatlerinde Putin ile Lukaşenko, Soçi’de bulunan bir buz sporları salonunda buluştu.


Tek devre üzerinde oynanan oyunda Rusya lideri Putin kendi ülkesinin hokey milli takımı ekipmanlarını, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da kendi ülkesinin milli takımının formasını ve ekipmanlarını kullandı. Müsabakada Putin 11 numaralı formayı giyerken Lukaşenko ise 1 numaralı formayı giydi. Bir iddia konulmayan maçta Putin çok sayıda gol atarak adeta şov yaptı. Lukaşenko da iyi bir performans göstererek izleyenlerden takdir topladı.



Putin judo yaparken parmağını incitmiş


Diğer taraftan Kremlin tarafından gün içerisinde Rus basınına yapılan açıklamada Putin’in dün akşam judo müsabakasında parmağının incindiğini fakat buna rağmen Lukaşenko ile hokey maçında karşı karşıya geleceği aktarılmıştı.



Lukaşenko 3 gündür Soçi’de


Geçtiğimiz aylarda Rusya’nın Belarus’a gaz fiyatlarını iç pazardan değil de dış pazar üzerinden satmaya karar vermesi üzerine Lukaşenko ile Putin arasında gerilim yaşanmıştı. Belarus tarafı dış politikada her zaman Rusya’nın yanında yer alacağını belirtse de Belaruslu politikacılar artık kardeşliğin kalmadığını belirterek Rusya ile Belarus arasına mesafe konulması gerektiğini savunmuştu. Lukaşenko ise 3 gün önce geldiği Soçi’de Putin ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Burada kalan Lukaşenko ile Putin arasında ülkeler arasında yaşanan gaz anlaşmazlığının giderilmesi için müzakereler sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:27
  1. doğa

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