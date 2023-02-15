  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye S-400 satışına ilişkin Rusya'dan flaş açıklama

Bu kadar mı vicdansızsınız?

HDP’liler neye uğradıklarını şaşırdılar! Kürt amca Garo Paylan'ı rezil etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı

Ermenistan'dan Türkiye'ye deprem ziyareti

Irak'tan Türkiye'ye petrol yardımı! Türkiye kararı: 30 bin ton akaryakıt desteği! Böyle duyurdular

Deprem anında korku dolu anlar! Apartmanın duvarları patlarken çocuklarıyla kendilerini son anda dışarı attılar

Millet can derdindeyken CHP seçim peşine düştü

İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: PKK-YPG'den ''kadını yok et'' talimatı

Japon Yer Bilimci Kaneda şaşkına döndü: Böylesini tecrübe etmedim! Depremle ilgili flaş öneri çıkışı
Dünya Putin ve Aliyev'den kritik görüşme
Dünya

Putin ve Aliyev'den kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki işbirliklerini ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ile güvenliğin sağlanması konularını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 03:37:00 -
Putin ve Aliyev'den kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile ortak enerji ve ulaşım projeleri kapsamlı şekilde müzakere edildi.

Güney Kafkasya bölgesindeki mevcut duruma ilişkin de detaylı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için tutarlı tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü mutabakatların koşulsuz uygulanmasının önemine işaret edildi. Ayrıca Azerbaycan ile Rusya arasındaki temasların farklı formatlarda sürdürüleceği kaydedildi.

İlham Aliyev'den
İlham Aliyev'den "Macron" resti: Görüşme olmayacak

Dünya

İlham Aliyev'den "Macron" resti: Görüşme olmayacak

Aliyev'den düşmanı titreten sözler: Türk askeri yalnız değil!
Aliyev'den düşmanı titreten sözler: Türk askeri yalnız değil!

Gündem

Aliyev'den düşmanı titreten sözler: Türk askeri yalnız değil!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydar Aliyev'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydar Aliyev'i andı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydar Aliyev'i andı

İlham Aliyev'den flaş Ermenistan açıklaması
İlham Aliyev'den flaş Ermenistan açıklaması

Dünya

İlham Aliyev'den flaş Ermenistan açıklaması

Blinken'den Aliyev'e Laçın telefonu
Blinken'den Aliyev'e Laçın telefonu

Dünya

Blinken'den Aliyev'e Laçın telefonu

Kardeş ülkeden hamle: Aliyev: İİT ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır
Kardeş ülkeden hamle: Aliyev: İİT ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır

Dünya

Kardeş ülkeden hamle: Aliyev: İİT ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır

Aliyev'den doğal gaz anlaşması! Duyuruldu
Aliyev'den doğal gaz anlaşması! Duyuruldu

Dünya

Aliyev'den doğal gaz anlaşması! Duyuruldu

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Gündem

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Aktüel

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23