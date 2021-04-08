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Dünya Putin ve Aliyev telefonda görüştü
Dünya

Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 19:06:00 -
Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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