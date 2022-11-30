Putin vanaları kapattı Alman vekiller Meclis'te dondu! Paltolu görüntü Rusya'da dalga konusu oldu

Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi gündemdeki yerini korurken, Alman Federal Meclisi'nde tasarruf önlemleri kapsamında kalorifer dereceleri 18'e indirildi.

Almanya Federal Meclisi'nde kaydedilen görüntülerde siyasilerin oturumlara palto ve atkılarıyla katıldığı gözlemlendi. Birçok Alman siyasi, meclisteki oturumlarda üşüdükleri gerekçesiyle durumdan şikayetçi oldu.

Milletvekilleri soğukla mücadele ediyor

Der Spiegel'in “Parlamentoda buz devri” başlığıyla yayınladığı haberde, bazı milletvekilleri ofislerinin buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.

"Parlamento işleyişi aksayabilir"

Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, “Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum.” dedi. Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede havaların soğumasıyla beraber geçen haftadan bu yana kalorifer sınırlamasının Almanları zorlamaya başladığı belirtilirken Der Spiegel, kış boyunca havaların daha da soğumasıyla ülkenin çok zor bir döneme gireceğini yazdı.

Görüntüler ülkede gündem olurken Rus basını da Alman Parlamentosu’ndaki “soğuk hava kriziyle” dalga geçti.