  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:58:51 -
Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin bölgesel güncel konuların yanı sıra Orta Doğu’daki sorunların çözümü, Suriye ve Libya’daki durumu ele aldığı kaydedildi.

Ayrıca görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunun müzakere edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun salgının sonuçlarının üstesinden gelme çabalarının pekiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı