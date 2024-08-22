Putin Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan Çeçen birliklerini denetledi! Putin yıllar sonra Kafkasya'ya gitti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çeçen lider Ramazan Kadirov, Putin'in 13 yıl sonra Kuzey Kafkasya’ya yaptığı ilk ziyarette Ukrayna'ya karşı savaşmaya hazırlanan Çeçen birlikleri ve gönüllüleri denetledi.

Rusya'nın bir parçası olan ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bu bölgeye yapılan habersiz ziyaret, Moskova'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'nın en büyük işgalini gerçekleştiren Ukrayna birliklerini iki hafta sonra Kursk bölgesinden çıkarmak için mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Şarku’l Avsat’ın Kremlin'in internet sitesinden aktardığı açıklamaya göre Putin, Çeçenistan'daki Gudermes'te bulunan Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde askerlere hitaben şu ifadeleri kullandı: “Sizin gibi adamlarımız olduğu sürece biz kesinlikle yenilmeyiz. Burada atış poligonunda ateş etmek başka bir şey, hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atmak başka bir şey. Ama vatanı savunmak ve böyle bir karar verebilecek cesarete sahip olmak için içsel bir ihtiyaç var.”

Kadirov dün gerçekleşen bir toplantıda Putin'e, Çeçenistan'ın savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere 19 bini gönüllü olmak üzere 47 binden fazla asker gönderdiğini söyledi.

ABD, Kadirov'a 2020 yılında insan hakları ihlalleri iddiasıyla ve 2022 yılında da Çeçen birliklerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere seferber edilmesiyle ilgili olarak yaptırım uygulamıştı.

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Ukrayna'nın Rusya topraklarına ve kısmen Rus güçleri tarafından kontrol edilen Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas bölgesine yönelik ani saldırısına değinen Putin, “Teröristlerle savaştığımız gibi bugün de Kursk bölgesinde, Donbas'ta suç işleyenlerle savaşmak zorundayız. Suçluları cezalandıracağız. Bu konuda hiç şüphe yok” şeklinde konuştu.