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Dünya Putin Türkiye'deki projenin maliyetini yanlış söyledi! Fiyatı duyan yardımcısı hemen düzeltti
Dünya

Putin Türkiye'deki projenin maliyetini yanlış söyledi! Fiyatı duyan yardımcısı hemen düzeltti

Yeniakit Publisher
2023-09-09 11:12:00 -
Putin Türkiye'deki projenin maliyetini yanlış söyledi! Fiyatı duyan yardımcısı hemen düzeltti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu nükleer santralinin maliyetiyle ilgili eksik bir rakam söyleyince olay oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Nijni Novgorod'da genç bilim adamlarıyla yaptığı toplantıda, Akkuyu nükleer santrali de gündeme geldi ve maliyeti konuşuldu.

Rosatom devlet şirketi başkanı Aleksey Likhaçev, Akkuyu nükleer santralinin inşasına yönelik Rus yatırımlarının toplam hacminin yaklaşık 23-24 milyar dolar olacağını belirtti.

Putin, "Mısır'da, nükleer enerji santrali inşası projesini neredeyse tamamen finanse ediyoruz. Maliyeti 25 milyar dolar" dedikten sonra "Türkiye'de ne kadardı, 17 milyar dolar mı?" diye Likhaçev'e döndü.

Likhaçev Putin'i, "Hayır, Türkiye'de maliyet 23-24 milyar dolar olacak" diye düzeltti.

TASS'ın aktardığına göre, daha önce Akkuyu nükleer santral inşaatı projesinin maliyetinin yaklaşık 20-22 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ilk Akkuyu nükleer santralinin inşaatı tüm hızıyla devam ederken, Rusya'nın Sinop'ta ikinci nükleer santral kurma projesini de Rusya ile ele aldığını söylemişti.

Akkuyu projesi, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile Rusya Federasyonu ile imzalanan hükümetlerarası işbirliği anlaşmasına dayanarak inşa ediliyor.

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