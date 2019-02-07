Putin, Türk iş adamlarına ‘Ticari’ vizeyi kaldırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulaması kaldırıldı.07 Şubat 2019 Perşembe 12:26
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi. Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015’te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
İmzalanan kararnameyle, uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya’ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye’nin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verildi.
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