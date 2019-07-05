0553 313 94 23

Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!

İtalya'da temaslarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Libya'da yaşanan karışıklıklarla ilgili "Libya devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz. Kaos." ifadelerini kullandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:44
Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!

İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik resmi ziyaret yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü. Putin, İtalya Başbakanı Conte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya kriziyle ilgili bir soruya, "Libya devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz. Kaos." yanıtını verdi.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

"Libya devletini yıkan NATO kararıydı"

"Libya'da bugün olanları konuşmadan önce bunun nasıl ve neden başladığını bilmek gerekiyor. Libya devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz. Kaos. Ülkede silahlı gruplar çatışıyor. Biz en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini ve taraflar arasında diyalog başlatılıp, normalleşme sürecine geçilmesini istiyoruz."

"Dünyaya bakarsak ciddi bir ekonomik sorun var"

Putin, "ABD-Çin arasında ticaret anlaşması olmasını iki taraf için de istiyoruz" ifadesini de kullanarak, "Dünyaya bakarsak ciddi bir ekonomik sorun var. Gelecek yıl kişi başına düşen gelir ve küresel ticaret hacmi düşecek. Bu yüzden anlaşmanın sağlanması için her şey yapılmadır. Anlaşma olursa biz memnun oluruz. Çin üst yönetiminin bir anlaşma için esneklik gösterdiğini biliyorum. Ne olacağını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) 23 Haziran 2020'ye kadar uzattığı yaptırımları da değerlendiren Putin, AB'nin başkanlık pozisyonlarının değişmesiyle başlayacak yeni dönemde Rusya-AB ilişkilerinin de yenilenebileceğine inandığını dile getirdi.

Putin, "Yaptırımlardan dolayı AB ülkeleri de milyonlarca dolar kaybediyor. Ama yaptırımların son bulması sadece Rusya'ya bağlı değil. Bu olasılık her zaman var. Ortak medeniyetlere sahibiz, aşılmaz bariyerler olduğunu sanmıyorum ama AB'ye de çok bağlı." ifadesine yer verdi.

Putin, Roma'ya son olarak 10 Haziran 2015'te resmi ziyarette bulundu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise geçen ekim ayında Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 00:44
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Avrupa
  3. İtalya
  4. Sivas
  5. Rusya
  6. Kırım
  7. Vatikan
  8. Avrupa Birliği
  9. Libya
  10. Giuseppe Conte
  11. Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    1. Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O..
    2. Manisa'da ev yangını
    3. Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3..
    4. Yolda bulunarak hastaneye getirilen..
    5. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ:..
    6. BM Yemen Temsilcisi ile Umman..
    7. Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı:..
    8. Trump'ı hedef tahtasına koydular!..
    9. Çam ağacı seyir halindeki aracın..
    10. Devlerin gözdesi Vedat Muriqi kararını..
    11. Bu sefer içen değil kendisi yandı
    12. Irak'ta gazetecileri tehdit eden..
    13. Kapadokya Balon Festivali muhteşem..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2019
    15. Filenin Efeleri, yarı finalde
    16. Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne..
    17. Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı
    18. AK Parti grubundan Bilecik Belediye..
    19. Hindistan'da Japon beyin iltihabı..
    20. Denizli'den ilk hac kafilesi uğurlandı
    21. İngiltere, İspanyol tankerine el koydu
    22. Muric, Çaykur Rizespor'da kalma kararı..
    23. CHP’li Çeviköz’den G20 değerlendirmesi
    24. Engelli kadın iş bulamazsa sokak kalma..
    25. Kuşadası Körfezi’nde 34’ü çocuk 58..
    26. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    27. Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    28. Vedat Muriqi: “Kulübümden ayrılmama..
    29. Epilepsi nöbeti geçiren sürücü..
    30. Kayıp hayvanlar drone’la bulundu
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor