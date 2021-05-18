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Dünya Putin talimatı verdi... Rusya'dan askeri hamle
Dünya

Putin talimatı verdi... Rusya'dan askeri hamle

Rusya Lideri Vladimir Putin, Tacikistan ile birleşik bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:55:00 -
Putin talimatı verdi... Rusya'dan askeri hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayınladığı talimatın resmi enformasyon portalında paylaşılan metninde, "Rusya hükümetinin, Rusya ve Tacikistan arasında Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasıyla ilgili bir anlaşma imzalama önerisinin kabulüne karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Putin, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bu konuyla ilgili Tacikistan ile görüşmeler gerçekleştirme ve anlaşma imzalama talimatı verdi.

Putin, daha önce Rusya hükümetinin onayladığı anlaşma taslağına, "temel olmayan değişikliklerin" yapılmasına izin verdi.

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