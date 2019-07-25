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Putin talimatı verdi: Rusya vizeleri kaldırıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması yönünde talimat verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:02
Putin talimatı verdi: Rusya vizeleri kaldırıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.

Rus liderin imzaladığı kararnameye göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece kısa süreli iş seyahatlerini değil, Rusya'ya yapacakları her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirebilecek.

Kararnamede, bu uygulamanın mütekabiliyet ilkesi gereğince Türkiye'nin Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla hayata geçirileceği ifade edildi.

Kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Ankara ve Moskova arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın kısmen yeniden uygulamaya koyulduğunu Türk makamlarına tebliğ etme talimatı veren Putin, hükümete de yasal düzenlemelerini bu kararnameye uygun hale getirme emri verdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:02
  1. Ankara
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. vize
  4. Rusya vize
  5. Rusya Dışişleri Bakanlığı

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