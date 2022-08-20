Putin, Stalin stratejisini devreye soktu: Çocuk yapın!

Moskova yönetiminin 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinin etkileri Rusya'da ciddi olarak hissediliyor.

İşgal sebebiyle doğacak olumsuz sonuçlara karşı ülke içerisinde çeşitli önlemlere başvurulmaya başlandı.

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgali sürecinde kaybettiği kayıpları telafi etmek için aileleri çocuk yapmaya teşvik ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında Rus ordusunda büyük oranda personel kaybı yaşanmış bu da ülkedeki nüfusu derinden etkilemişti.

Stalin stratejisi devrede

Buna karşılık Putin, Sovyetler Birliği döneminde Joseph Stalin'in benimsediği stratejiyi devreye soktu.

Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya nüfusunun yaklaşık olarak 26 milyon kişiyi kayıp vermesi sonucunda anneleri doğurganlığa teşvik etmiş ve en az 10 çocuk yapan annelerin "Kahraman Kadın" olarak anılmasını sağlamıştı.

Putin'in de pazartesi günü devreye soktuğu yeni bir stratejiyle Stalin dönemindeki uygulamaların hayata geçirilerek en az 10 çocuk yapan annelere ödüller verilmesi planlanıyor.

Onuncu çocuğun bir yaşına girmesinin ardından annelere bir milyon Rus Rublesi (296 bin Türk Lirası) temin edilecek.

Rusya nüfusu yıllardır düşüş yönünde seyretmekteydi.

Ukrayna işgali de bu nüfus düşüşünü hızlandırdı. ABD, bu savaşta Rusya'nın 80 bin kadar askerini kaybettiğini iddia etmişti.

Koronavirüs pandemisinde ülkede 376 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Rusya'nın 2021 yılı itibarıyla 145,9 milyon nüfusa sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News