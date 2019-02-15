Putin Soçi zirvesinin ardından judo yaptı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantının ardından Soçi’de judo yaptı.

Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleşen Suriye konulu Soçi zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleştirildi. Zirvenin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko’nun da katıldığı yemekte buluşan liderler yemeğin ardından Soçi’den ayrıldı. Erdoğan’ı havaalanına kadar uğurlayan Putin, uğurlamanın ardından sürpriz bir şekilde bir spor salonuna gitti.

Putin Soçi’de judo yaptı

Rus lider Putin, Erdoğan’ı havaalanında uğurladıktan sonra bir spor salonuna giderek burada sporcularla buluştu. Rusya’nın olimpiyatlara göndereceği judocularla sohbet eden Putin daha sonra judo kıyafetlerini giyerek tatamiye çıktı. Putin’in zirve sonrası gerçekleştirdiği judo programı renkli görüntüler oluşturdu.