  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin, Reisi'ye 'aleykümselam' diyerek karşılık verdi! İşte o anlar
Dünya

Putin, Reisi'ye 'aleykümselam' diyerek karşılık verdi! İşte o anlar

Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin selamına “aleykümselam” diyerek cevap verdiği görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 18:32:00 - 2022-01-23 18:38:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin selamına “aleykümselam” diyerek cevap verdiği görüntüleri paylaşıldı.

Rusya devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında yayınlanan “Moskova.Kremlin.Putin” ismindeki programda Putin’in geçen hafta Reisi ile Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesinden detaylara yer verildi.

Putin 'aleykümselam' diyerek karşılık verdi

Reisi’nin görüşme yapılacak salona girişinde “selamünaleyküm” şeklinde selam verdiği Putin'in “aleykümselam” demesi dikkat çekti. Putin, daha sonra, “Bu arada Kovidle normal bir şekilde yaşamak mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra her iki liderin karşılıklı olarak “Sizi gördüğüme memnun oldum” ifadelerinin ardından, tokalaşmadan salondaki uzun masadaki yerlerini alıp görüşmelere başladığı görüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay