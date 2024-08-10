Putin "provokasyon" demişti! Rusya için sineye çekilecek bir durum olmadığı kesin

Melih Altınok, Rusya'nın Batı ile birçok cephede savaştığını yazdı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı beklenmedik saldırıyı ele alan Altınok, Putin'in bu saldırıya "provokasyon" dediğini ancak Moskova'nın bunu sineye çekemeyeceğini vurguladı. Rusya'nın sınırları içinde savaşın yeniden başladığını belirten Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Putin, ABD'yle ve Batı'yla pek çok cephede mücadele ediyor.

ABD'nin seçim sonuçlarını kabul etmediği Venezuela'ya savaş gemisi gönderiyor... CENTCOM'un kiralık çetesi PKKYPG'nin kontrolündeki Aynel Arap'ta Şam yönetimiyle birlikte askeri üs kuruyor.

Tabii ki bu hamlelerin bir de karşılığı var. Dün Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine yönelik beklenmedik taarruzu gibi. Tutunabilirler mi bilmiyorum ama Ukrayna şu an için Rusya topraklarında.

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Putin provokasyon dese de Moskova için sineye çekilecek bir durum olmadığı kesin."