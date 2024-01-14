Putin: o ülkeden olan yere mutlaka ziyaret için gideceğim! Putin'den Hem şaşırtıcı hem de ilginç yorumu

Japonya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Moskova'nın elinde kalan Kuril Adaları'nı kendi toprağı olarak kabul ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süren bir anlaşmazlığın merkezinde bulunan Güney Kuril Adaları'nı bir gün mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.

Rusya'nın Uzak Doğu kenti Habarovsk'ta düzenlenen bir toplantıya katılan Putin'e, Güney Kurillerden biri olan Kunashir Adası'yla ilgili bir soru yöneltildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, adalarda turizmin geliştirilmesi gerektiğini belirten Putin, "Orasının çok ilginç olduğunu söylüyorlar. Ne yazık ki oraya hiç gitmedim, kesinlikle gideceğim." yanıtını verdi.

Kuril Adaları nerede?

Kuzeybatı Pasifik Okyanusu'nda yer alan Kuril adaları, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın güney ucundan güneye doğru Japonya'nın Hokkaido adasına kadar 1,250 kilometre boyunca uzanıyor ve batıda Okhotsk Denizi ile doğuda Pasifik Okyanusu arasında bir sınır oluşturuyor.

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Sovyet birlikleri, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın Hokkaido açıklarındaki dört adayı ele geçirmişti.

Moskova'nın elinde kalan bu adalar halen iki ülkenin bir barış anlaşması imzalamasını engelliyor.

Adalar Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak biliniyor.