Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş, "Putin ne zaman geri adım atar?" başlıklı yazısında, "Putin’in ne zaman geri adım atacağına bakarken Suriye ve Irak’taki gelişmelere de bakmak lazım" ifadelerini kullandı. İşte o yazının ilgili bölümü:

“ ‘NATO’ya alırsın, alamazsın. Gazı kesersin, kesemezsin’ derken Rusya Ukrayna’ya girdi.

Dün sabah ‘savaş’ son dakikalarıyla uyandık.

Şimdi en önemli soru ise Rusya’nın nereye kadar gideceği ve Putin’in ne zaman geri adım atacağı?

Süreç Türkiye’yi de etkileyecek. Hem Karadeniz açısından hem ekonomik ilişkiler açısından.

Putin’in ne zaman geri adım atacağına bakarken Suriye ve Irak’taki gelişmelere de bakmak lazım.

İstense Suriye ve Irak’ta istikrar belirli bir sürede sağlanabilirdi. Ama orada hem ABD hem de Rusya belirli grupları destekleyerek çözümsüzlük üzerine askeri güçlerini bölgede tutuyor.

Suriye’deki vekalet savaşları büyük güçlerin bölgede üslerini korumasını sağlıyor.

Rusya zaman zaman Suriye’de bombalamalarını sürdürüyor, rejime destek veriyor.

Ukrayna’daki gelişmeler de Rusya ile ABD ve batı ülkeleri arasındaki çekişmeyle başladı: ‘NATO’ya alıp füzelerinizi yakınımıza yerleştiremezsiniz...’

ABD ve AB ülkeleri çeşitli tehditler savurdu, olmadı Rusya’ya gidip görüşmeler yapıldı. Ukrayna’ya girmeyi ‘Putin-Biden’ görüşmesi de durdurmadı.

Gözler şimdi Putin’de. Kafasındaki plana göre ilerleyecek. Yıllar önce ilk plan Kırım’dı ve alınmıştı. Şimdi belki Ukrayna’yı denizsiz bırakacak belki bir çok şehrine girecek. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Putin ayrıca Ukrayna’da kendisine yakın bir hükümet de istiyor. Bunu da unutmamak gerekir.

Ama Ukrayna’yı dolduruşa getiren ABD ve AB ülkeleri ise sadece ambargolarla, tehditlerle ilerleyecek gibi gözüküyor. (…)”